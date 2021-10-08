Версии гибели депутата Полякова: болезнь, отравление, убийство

Причинами смерти нардепа Антона Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Иван Выгивский.

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом", - сказал Выгивский.

По его словам, погибший Поляков в вечернее время употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым. После чего они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать к месту проживания однако в связи с бытовыми проблемами - ссорой со своей сожительницей - он (Поляков - ред.) не захотел ехать и они около полутора часов катались по разным улицам. Знакомому надоело общение с погибшим, он предложил ему поехать домой и вызвал такси.

Народный депутат от “Голоса” Ольга Стефанишина в своем Facebook написала, что экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил такси, в котором находился нардеп в 2:10. Уже в 2:45 была констатирована смерть Антона Полякова.

Депутаты от “Слуги народа” Александр Качура, Юлия Гришина, Максим Бужанский, Александра Кинзбурская, Павел Сушко, Гео Лерос, Галина Янченко и Виталий Безгин в своих социальных сетях выразили соболезнования близким и семье умершего коллеги.

Народные депутаты от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, и Виктория Сюмар в своих соцсетях выразили соболезнования близким. Свои соболезнования также выразил нардеп от “Голоса” Рустем Умеров.

“Еще вчера мы общались, раз на внеочередном заседании, Антон был одним из инициаторов его созыва. Заседание было безрезультатным, поскольку монобильшинство не собралось и мы еще говорили, как же продвигать социальные и пенсионные вопросы в повестку дня... Не укладывается в голове”, — написала в своем Facebook Ирина Геращенко.

Правоохранители устанавливают свидетелей по делу гибели народного депутата Антона Полякова, однако по состоянию на 14:00 ни одно лицо еще не было задержано. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Следователи устанавливают свидетелей в производстве по смерти народного депутата, но по состоянию на 14:00 ни одно лицо не задерживали", - заявила пресс-секретарь.

Этот комментарий был предоставлен после появления в сети информации о якобы задержании помощника коллеги нардепа Полякова.

Напомним

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть.

Как заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, причины смерти народного депутата Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.