Ситуация в зоне ООС обостряется: нарушений стало на треть больше

Количество нарушений режима тишины в зоне ООС за первые 2 недели сентября увеличилось на 30% по сравнению с августом. Об этом заявил специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Микко Киннунен по итогам заседания ТКГ.

“Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной: в течение первых двух недель сентября 2021 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня в день, что примерно на 30% больше, чем в августе”, - заявил Киннунен.

Он добавил, что в августе зафиксировали рост числа жертв среди гражданского населения - 11 человек. Отмечается, что это является самым большим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года.

В последнее время в зоне ООС фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Только с начала сентября противник обстрелял украинские позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие них один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 - боевые травмы, свидетельствуют данные пресс-центра ООС от 11 сентября.



