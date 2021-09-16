"Поддержать"
Тренды:
Новости
Пищали 375 пищиков вместе: новый культурный рекорд Украины установлен в Валках
Российский газ в Украине могут заменить биогаз и биометан
Афганская гуманитарная катастрофа: коррупция, шариат и голод
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
Станет ли Украина пустыней или что происходит с черноземами
Школьный ЧМ по футболу и зимняя Гимназиада впервые пройдут в Украине
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
Украинские танцоры победили на международных соревнованиях по спортивным танцам
Создан новый альянс между Австралией, Великобританией и США - AUKUS
В Офисе Президента разобрались с Этическим советом Высшего правосудия
Ситуация в зоне ООС обостряется: нарушений стало на треть больше
Резолюция Европарламента по России: условия непризнания выборов в Госдуму
Проект Госбюджета на 2022 год: правительство одобрило главные показатели
Фильм об украинской гимнастке - победитель в Каннах и кандидат на "Оскар"
Украина удивляет: мы поставим NASA системы жизнеобеспечения для базы на Луне
Все новости
Война / Главные новости

Ситуация в зоне ООС обостряется: нарушений стало на треть больше

17:00, 16 сен 2021
68

Количество нарушений режима тишины в зоне ООС за первые 2 недели сентября увеличилось на 30% по сравнению с августом. Об этом заявил специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Микко Киннунен по итогам заседания ТКГ.

“Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной: в течение первых двух недель сентября 2021 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня в день, что примерно на 30% больше, чем в августе”, - заявил Киннунен.
Он добавил, что в августе зафиксировали рост числа жертв среди гражданского населения - 11 человек. Отмечается, что это является самым большим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года.
В последнее время в зоне ООС фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Только с начала сентября противник обстрелял украинские позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие них один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 - боевые травмы, свидетельствуют данные пресс-центра ООС от 11 сентября.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Космос / Технологии / Бизнес / Фото
17-09-2021, 18:00
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
Кубический гуляш: стартап "Модульная еда" в кубиках
Кубический гуляш: стартап "Модульная еда" в кубиках
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены