Украинские ученые представляют тест на COVID-19: сверхчувствительный и сверхдешевый

Украинские ученые предприятия "Диапроф-Мед" представили новый сверхчувствительный диагностикум DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R - тест-систему иммуноферментную для прямого обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Эта тест-система в 75 раз чувствительнее за один из лучших в мире тестов на антиген и минимум в пять раз дешевле. Об этом сообщается на сайте украинского разработчика.

Уникальность нового диагностикума украинских ученых "Диапроф-Мед" заключается в сверхвысокой чувствительности тест-систем. Разработчики отмечают, что аналитическая чувствительность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R составляет 10 пг/мл. Тогда как в сравнительной таблице других "антигенных" тестов чувствительность мирового флагмана среди производителей тест-систем - компании Abbott - составляет лишь 750 пг/мл. То есть украинская тест-система DIA® -SARS-CoV-2-Ag-R в 75 раз чувствительнее за один из лучших тестов на антиген и позволяет выявлять больного COVID-19 раньше, чем все другие существующие диагностикумы на антиген.

При сверхвысокой чувствительности цена украинского теста DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R в пять-десять раз ниже. Продолжительность анализа от момента внесения образца до конечного результата - 2 часа 30 минут.

В "Диапроф-Мед" сообщают, что исследование диагностических характеристик DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R проводилось в трех вирусологических лабораториях Минздрава Украины с одновременным ПЦР-тестированием биологических образцов. Обнаружение "антигенных" тест-систем DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R среди больных составило 68,9%, при обнаружении ПЦР - 72,8%.

В компании отмечают, что анализ может быть проведен как с использованием стандартного оборудования для ИФА, так и автоматических иммуноферментных анализаторов открытого типа с использованием валидированного протокола постановки анализа.

"Именно наличие "открытой" системы тестирования с доступностью относительно простой технологии обработки образцов делает анализ доступным практически на любом уровне учреждений здравоохранения", - сообщили в "Диапроф-Мед".

При использовании тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R массовое выявление носителей вируса минимум в 2 раза дешевле ПЦР-тестирования.

"При этом современное состояние инфраструктуры лабораторий в Украине позволяет проводить до 1 миллиона тестов в день. Положительный результат, полученный при использовании тест-системы DIA®-SARS- CoV-2-Ag-R, не требует подтверждения методом ПЦР", - отметили разработчики.

Напомним, в Верховной Раде Украины настаивают на массовом тестировании населения страны отечественными тестами. Среди преимуществ нардепы видят низкую стоимость для бюджета за счет внутреннего производства и независимость Украины от импорта иностранных тест-систем.