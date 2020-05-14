Коронавирус. Самое важное в Украине и в мире за 14 мая

В Украине за сутки зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Это данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

От начала пандемии в Украине от коронавируса уже умерли 456 человек. При этом за прошлые сутки вновь увеличилась динамика смертности от COVID-19, днем ранее было зафиксировано 14 летальных случаев.

В Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая. Выздоровело - 427 человек.

14 мая в мире коронавирус диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались.

COVID-19 был зафиксирован в 212 странах мира. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США, где заболели уже более 1,4 млн человек.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год.







