Коронавирус: все самое важное на 29 апреля

В США количество больных COVID-19 уже перевалило за миллион человек - зафиксировано уже 1 003 328 больных, умерло 57 266 человек и 112 315 человек выздоровели. Об этом сообщает медицинский университет имени Джона Хопкинса.

В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Иллинойс продолжает сохраняться наихудшая ситуация.

Всего в мире зафиксировано 3090844 больных COVID-19. Странами с наибольшим количество заболеваний продолжают оставаться США, Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.



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В Украине на 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Минздрав Украины.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 1976 медицинских работников и 672 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего за все время пандемии заболело 9 866 человек, из них 672 ребенка, а также 1976 медицинских работников", - отметил он.

Кроме того, по его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за сутки наблюдается в Черновицкой области.



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В Тернопольской области от коронавируса умер священник, который, несмотря на карантин, продолжал проводить богослужения. Об этом в Facebook сообщил председатель Шумской РГА Виталий Кудлак.

По словам Кудлака, священник вместе с еще одним гражданином попали в больницу в тяжелом состоянии. В обоих диагностировали коронавирус.

«55-летний житель села Потуторив был священником одной из конфессий. И, несмотря на карантин, он проводил богослужения с присутствием прихожан. Отправлял тайно, в частном доме», – пояснил чиновник. Он добавил, что медики провели большую работу по выявлению широкого круга контактных лиц.

В Киево-Печерской лавре, которая закрыта на карантин из-за COVID-19, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у двух человек. Коронавирус выявили в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании, в Лавре, в Ионинском и Покровском Голосеевском монастырях.







