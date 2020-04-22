Правительство продлило карантин в Украине

На заседании Кабмина в среду, 22 апреля, принято решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Связано это с тем, что пик заражений ещё не наступил - после массового посещения храмов на Пасху ожидается всплеск заболеваний. На данный момент ежедневно поднимается количество инфицированных коронавирусом.

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Предполагается, что переход в стадию плато - стабилизация количества заболеваний - наступит, примерно, 12 мая.

"Стартовую точку этого плана мы называем День К. Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", - сообщил Шмыгаль.

В ближайшее время предполагается введение небольших послаблений в карантине. В частности, возможно, будет разрешено посещение парков и спортивных площадок, поскольку из-за массовой самоизоляции люди лишены возможности поддерживать свою физическую форму и бывать на воздухе.

"У нас есть важные задачи до сих пор, над которыми мы работаем: постепенно увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечения больниц и медиков, вводим систему Е-контроля самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в правительстве обсуждается сохранение ограничительных мер на будущее - речь идёт о сроке в два года.



Как отметил Шмыгаль, "если все будет хорошо", то с 11 мая можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг.

"И, возможно, другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от развития ситуации в первых числах мая. Такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дадут старт разогреву экономики", - добавил премьер.



Напомним, карантинные ограничения действуют в Украине с 12 марта.