Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке

В Мариуполе Донецкой области и в Северодонецке Луганской области вскоре будут построены военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - сказал министр обороны.

Андрей Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны Украины, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

Напомним, в Минобороны сообщили, что по итогам призыва в армии в 2019 году на военной службе оказались 15 200 призывников и 700 офицеров запаса.