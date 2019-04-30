Ликвидация «Укроборонпрома» обойдется стране в 5 млн долларов

В Совете национальной безопасности и обороны Украины прошло обсуждение законопроекта, который предусматривает фактическую ликвидацию концерна «Укроборонпром» с передачей его управленческих функций отдельному государственному органу. Таким образом надеются отстранить от госзаказов компании-«прокладки».

Об этом заявил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, передает пресс-служба СНБО. Он рассказал, что в СНБО состоялось заседание круглого стола с участием народных депутатов и представителей оборонного сектора. На нем обсуждался законопроект по реформированию ГК «Укроборонпром», который должен способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

Кривонос напомнил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе Януковича «для простого контроля за всеми финансовыми потоками».

Представленный в парламент законопроект предусматривает лишение «Укроборонпрома» несвойственных ему функций государственного управления. Их передадут отдельном государственном органам с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна. Благодаря этому будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм «прокладок», указал Кривонос. Также законопроект предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Ранее сообщалось, что группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №10248, которым, в частности, предусматривается возможность ликвидации государственного концерна «Укроборонпром».



Напомним

25 февраля журналисты программы «Наши деньги» с Денисом Бигусом обнародовали результаты расследования о причастности Игоря Гладковского - сына заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - к поставке контрабандных российских деталей на украинские оборонные предприятия по завышенной цене, а также хищений в оборонной сфере на сотни миллионов гривен. В «Укроборонпроме» вроде знали о схемах, а контракты согласовывались с помощью связей Олега Гладковского в СНБО.

В «Укроборонпроме» отметили, что обнародованные факты содержат элементы дезинформации и манипуляции.

4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также на время расследования временно отстранены руководителей двух предприятий «Укроборонпрома».

По данным НАБУ, выявлены факты коррупционных действий, причинивших государству ущерб на 1 млрд гривен, фигурантами расследований стали 10 государственных предприятий госконцерна «Укроборонпром».

12 марта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении должностных лиц ДФС, СБУ, НАБУ, Генеральной и военной прокуратуры, по возможному получению ими взяток в обмен на игнорирование незаконных поставок деталей из РФ на предприятия концерна «Укроборонпром».

Соединенные Штаты призвали Украину рассекретить Государственный оборонный заказ и провести финансовый аудит «Укроборонпрома» из-за рисков коррупции и хищений в закупках для армии. На это президент Украины Петр Порошенко отреагировал положительно и заявил о комплексном международном аудите госконцерна и ревизию всех контрактов.

16 марта был подписан указ, которым было введено в действие решение СНБО от 6 марта «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа». На следующий день Порошенко сообщил о запуске аудита.

Источник: https://ua.news



