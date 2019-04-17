Надежда Савченко, которая хотела взорвать ВР, зарегистрировала проект изменения закона о выборах

Надежда Савченко всё еще нардеп, хотя Рада и дала в своё время разрешение на ее арест. Освободили её из-под стражи "случайно": не успели продлить арест, потому что отсутствовали адвокаты. И она тут же подала в ВР законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов".

Текст самого документа на сайте украинского парламента на данный момент отсутствует.

По данным журналистов, в законопроекте Савченко предложила изменить размер денежного залога для партий, выдвинувших своих кандидатов на парламентские выборы.

Напомним, Савченко больше года, начиная с 22 марта 2018-го, провела в следственном изоляторе, проходя по одному делу с руководителем организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном. Их обвиняют в планировании обстрелов из гранатометов домов в правительственном квартале Киева, организации физического устранения руководства Украины с последующим захватом здания Верховной Рады.

Однако 15 апреля 2019-го Броварской суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи Рубана и Савченко, потому что судьям "не хватило времени" - девять адвокатов пришли не вовремя, соответственно, они не вовремя подали свои ходатайства об отводе судей, судьи удалились в совещательную комнату, чтобы решить этот вопрос и... опоздали: срок содержания обвиняемых под стражей закончился. Судьи не стали морочить голову и вынесли решение об их освобождении. Генпрокурор Луценко сообщил, что это не означает прекращения судебного разбирательства и не снимает обвинений. Всё продолжается.

Но это событие вызвало ажиотажные споры в украинском обществе.

Часть граждан переживают, что на свободу выпустили очень опасных людей, которые могут дестабилизировать нашу и без того критическую обстановку.

Но другая часть - радуются, что "Надя на свободе", советуют ей начинать действовать и, естественно, обвиняют действующего президента и в надуманности дела, и в неспособности довести его до логического конца.

Политолог Дмитрий Корнейчук интересуется: "Закончились президентские выборы – выпустили Савченко. Интересно, кого в обмен на это она должна "мочить" на парламентских?"

В комментариях под его постом люди однозначно сходятся во мнении, что Юлию Тимошенко, "ведь она проголосовала за ее арест и снятие неприкосновенности, а потом - всех остальных".

Что такие предсказатели имеют в виду под термином "мочить" - остаётся только догадываться. Скорее всего - ничего хорошего...

Источник: ГЛАВРЕД



