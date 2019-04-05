Журналисты Украины теперь смогут получать премию имени Георгия Гонгадзе

В Украине учреждена премия имени Георгия Гонгадзе, она призвана поддержать журналистов, которые следуют принципам независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменениям в стране.

Лауреат Премии будет определяться путем выдвижения кандидатур и голосования за них членами Капитула (жюри) Премии имени Георгия Гонгадзе в составе 9 человек. В него войдут члены семьи Георгия Гонгадзе, представители Украинского ПЕН, Ассоциации выпускников Киево-Могилянской Бизнес Школы, "Украинской правды", а также авторитетные медиаэксперты, общественные деятели и интеллектуалы.

В пресс-конференции по поводу премии примут участие: жена Георгия, журналистка, главный редактор и руководитель Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе (по скайпу), президент Украинского ПЕН Андрей Курков, журналистка, писательница, правозащитница Лариса Денисенко, исполнительная директор Украинского ПЕН Татьяна Терен, руководитель социальных проектов Ассоциации выпускников Киево-Могилянской Бизнес Школы Павел Белодед.

Дата награждения лауреата, сумма вознаграждения, визуальная репрезентация премии, а также другие детали, связанные с присуждением награды, будут объявлены на мероприятии.

Источник: ТСН



