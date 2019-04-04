Георгий Данелия умер 4 апреля, в Москве на 89 году жизни

Умер режиссер Георгий Данелия. Информацию о смерти культового кинематографиста подтвердили члены его семьи.

Напомним, что в конце февраля режиссер попал в больницу. По предварительным данным, у него был пневмоторакс. Позднее врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания.

В начале апреля жена Данелии Галина Юркова-Данелия рассказала российским СМИ, что состояние здоровья режиссера улучшилось, но еще некоторое время он должен оставаться в больнице.

Георгий Данелия — культовый советский режиссер, актер и сценарист родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. С 1959 года начал работать на киностудии «Мосфильм». Первой работой, которая прославила Данелию на весь СССР, стал фильм «Я шагаю по Москве» (1964 год).

Позже режиссер обращается к жанру сатиры и становится признанным мастером комедии. В период с 1967-го по 1970 год он создал несколько миниатюр для популярного в те годы сатирического журнала «Фитиль».

Но самую большую известность ему принесли такие картины, как «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали» и «Кин-дза-дза!». Данелия также был автором сценария к фильму «Джентельмены удачи».

Режиссер был заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Мимино».

Георгий Данелия был женат трижды. У него было двое детей: дочь от первого брака, и сын — от второго, которого родила ему в 1959 году актриса Любовь Соколова.

Сын режиссера Николай пошел по его стопам, но жизнь Николая Данелии оказалась короткой: он умер в возрасте 26 лет. При жизни Николай Георгиевич успел снять два короткометражных фильма: «Моментальный снимок» и «Эх, Семенов!».

Стоит отметить, что в 2014 году, комментируя российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма, Георгий Данелия заявил, что «противоречивость распространяемой СМИ информации о происходящем не позволяет ему дать однозначную оценку этим событиям». Поэтому режиссер воздержался как от поддержки, так и от осуждения политики Путина. При этом в одном из интервью он пожелал Украине мира и спокойствия.

Источник: 20 хвилин



