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29-03-2019, 22:16
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Считаете, что врач не прав? Надо правильно на него пожаловаться. Инструкция

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно жаловаться на врачей за вред здоровью. На своей странице в Facebook Ульяна Супрун опубликовала алгоритм действий для пациентов, которые оказались в ситуации, когда их здоровью или здоровью близкого человека причинен вред.

По словам Ульяны Супрун, каждый пациент имеет право обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию, если причинен вред здоровью. Ответчиком будет выступать работодатель - учреждение здравоохранения или врач-ФЛП.

Оптимальный вариант, по мнению Ульяны Супрун, - это письменное обращение.

«Если принесете лично заявление, попросите зарегистрировать его, а если отправляете по почте, то заказным письмом или с уведомлением о вручении. Если обращение направляется по электронной почте, то надо указывать адрес электронной почты, на который должно прийти ответ - это требование Закона Украины "Об обращении граждан", - написала Супрун.

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью; место жительства; суть жалобы; если вы хотите присутствовать при рассмотрении обращения, нужно это указать; подпись и дату. С письменной жалобой можно обратиться к главному врачу медучреждения. Если не удалось решить ситуацию, звоните на горячую линию правительства по телефону 15-45.

"Еще один способ защиты - обращение в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей... Это всегда бесплатно. Если на одном из этапов не удалось разрешить ситуацию, пациент имеет право обратиться в суд. За бесплатной правовой помощью можно обратиться в Центры по предоставлению бесплатной правовой помощи", - подсказала Супрун.

Ульяна Супрун напоминает, что все заявления рассматриваются в соответствии со сроками, установленными Законом Украины «Об обращениях граждан»:

- до 30 дней - обращения, не требующие дополнительного изучения;

- до 45 дней - обращение, изучить обстоятельства которых невозможно в 30-дневный срок. В этом случае человек должен обязательно об этом знать.



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