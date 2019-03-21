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Сегодня, 11:00
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Сколько евробляхи не регистрируй, все равно сотни тысяч ездят с нарушениями

На данный момент в Украине находится более 263 тысяч "евроблях" с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита. И это при том, что ГФС указала: в целом с 22 февраля по 14 марта включительно оформлено 5,4 тыс. автомобилей.

Собственники перечислили в бюджет 429 млн грн. и уплатили 17 млн грн налогов и сборов.

Как отметили в службе, среди оформленных во время действия льготного периода авто на еврономерах большинство было старше 2010 года (188 тысяч транспортных средств) из 218 тыс. автомобилей.

Источник: https://www.facenews.ua




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