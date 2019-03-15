В Мариуполе состоялись контрдиверсионные и антитеррористические учения

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в рамках операции Объединенных сил провела в Мариуполе плановые контрдиверсионные и антитеррористические учения.

Отмечено, что в двухдневных тренировках, максимально приближенных к реальным условиям, приняли участие подразделения региональных подразделений СБУ, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Главной целью проведения мероприятий стала проверка слаженности межведомственного взаимодействия в условиях диверсионной и террористической угрозы.

Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации условных диверсионно-разведывательных групп, которые по легенде должны совершить теракты на объектах критической инфраструктуры, в частности на фильтровальной станции, рядом с телебашней и военной частью Нацгвардии, а также на железнодорожном вокзале.

Силовики СБУ провели оперативно-розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия для выявления и обезвреживания условных диверсантов.

Руководители учений детально проанализировали каждую фазу операции и отметили слаженную работу всех задействованных подразделений.

Источник: https://ukrinform.ua



