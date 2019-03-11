Самые массовые в истории человечества выборы пройдут в Индии: проголосует 900 миллионов в 29 штатах

Около 900 млн человек в 29 штатах и семи союзных территориях Индии примут участие во всеобщих выборах в семь этапов по очереди в с 11 апреля по 19 мая. Избирать будут Народную палату (нижнюю палату парламента).

Ожидается, что на этот раз более 900 млн человек старше 18 лет проголосуют на одном из миллионов избирательных участков - число избирателей больше, чем население Европы и Австралии вместе взятых.

Голосование пройдет в семь этапов: дни голосования — 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая, — сказал глава комиссии Сунил Арора на пресс-конференции в Нью-Дели.

Партия, набравшая большинство голосов, назначит премьер-министра.

Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП), по мнению многих экспертов, имеет высокие шансы вновь выиграть голосование. В этом случае действующий премьер-министр Нарендра Моди получит возможность занять премьерский пост второй срок подряд.

Главным противником БДП выступает партия «Индийский национальный конгресс», ее лидер Рахул Ганди является выходцем из знаменитого индийского политического клана Неру — Ганди.

Указано, что в целом в нижней палате 543 выборных места, поэтому любой партии или коалиции нужно минимум 272 мандата, чтобы сформировать правительство.

Индийцы являются активными избирателями - явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда были проведены первые выборы.

А тем временем усиливается военный конфликт на границе Индии с Пакистаном. Индийские Су-30 и пакистанские F-16 провели воздушный бой, а военные Пакистана подвергли обстрелу населенные пункты на севере Индии в штате Джамму и Кашмир.

Индия привела армию и пограничные войска на границе с Пакистаном в состояние наивысшей боевой готовности.

Источник: http://www.trust.ua



