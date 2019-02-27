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Сегодня, 13:00
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Два пассажирских поезда врезались в грузовик, есть жертвы

Трагедия на железной дороге в Нью-Йорке: два пассажирских поезда врезались в грузовик, по меньшей мере три человека погибли.  Об этом сообщает «New-York Times».

На пути у станции Уэстбери два поезда, движущиеся в противоположных направлениях, врезались в машину, которая пыталась объехать опущенные ворота перед рельсами. Трое человек в машине погибли.

По словам Филиппа Энга, управителя железной дороги, после того, как водитель машины пытался обойти преграду, поезд, выходивший со станции на восток, ударил машину. Другой поезд, идущий на запад, врезался в транспортное средство и столкнул его с рельсов, передние два вагона поезда сошли с рельсов и столкнулись с бетонной платформой.

Авария вызвала несколько пожаров. Власти заявили, что, по меньшей мере, семь человек в поездах получили ранения.

Источник: https://www.nytimes.com


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