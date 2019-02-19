Нарцисс в Помпеях любуется своим отражением в воде уже две с половиной тысячи лет

Археологи обнаружили в Помпеях фреску с изображением Нарцисса, который, согласно мифологии, влюбился в собственное отражение. Как сообщается на сайте Археологического парка "Помпеи", фреска была найдена в доме в V квартале Помпей.

Отмечается, что в этом же доме несколько месяцев назад была найдена фреска, изображавшая Леду и Лебедя. Дом, в котором были найдены фрески, предположительно, принадлежал богатому торговцу и располагался на улице Везувия (via del Vesuvio).

Фреска с Нарциссом была найдена в атриуме – центральной части дома, из которой можно было попасть в другие помещения. Исследователям удалось обнаружить следы лестницы, которая вела на второй этаж. Кроме того, было найдено также подвальное помещение, которое использовалось для хранения: там находились восемь амфор, 10 стеклянных сосудов и ситула (сосуд для жидкостей).

Ученые подчеркивают, что в этом доме уже были найдены и другие фрески. Например, в помещениях рядом со входом было найдено изображение бога Приапа.





Напоминаем

Нарцисс - герой древнегреческой мифологии, был сыном нимфы, которую соблазнил речной бог. Он был очень красив, в него влюблялись как мужчины, так и женщины, но он всех отвергал. Одним из влюбленных в Нарцисса был Амний, которому тот прислал меч. Амний покончил с собой на пороге дома Нарцисса и призвал богов отомстить за него. На мольбу откликнулась Артемида: во время охоты Нарцисс увидел свое отражение в реке и влюбился. Он не смог расстаться с объектом своей страсти и зачах (по другой версии, покончил с собой). На месте его смерти вырос цветок, который затем назвали его именем.

Источник: http://hronika.info



