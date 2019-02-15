Водитель маршрутки, который высадил девушку морозной ночью, и она замерзла, в реанимации

22-летняя студентка была вынуждена морозной февральской ночью покинуть маршрутку и по лесу пробираться домой, там она и встретила свою смерть, окоченев от холода. Водитель, высадивший ее, был госпитализирован с сердечным приступом в кардиологию.

Надежда Кипчук, тетя погибшей Ирины, поделилась новыми сведениями.

«Мы очень по ней скучаем. До сих пор не можем поверить, что Ира уже не с нами. Нас никто не оповещает и ни о чем не говорит. Мы не знаем, как идет следствие, — рассказывает срывающимся голосом Надежда.

По ее словам, после выхода в телеэфир передачи «Говорить Украина», водитель маршрутки Олег Желинский, в которой ехала Ира, попал в больницу с сердечным приступом. Кроме того выяснилось, что в ту же больницу госпитализирована мать Ирины, у которой развился экссудативный плеврит. Очевидно, что жидкость откачивать будут в той же кардиологии.

Водителя обвинила и вторая тетя Ирины, заявив, что он виновен в смерти ее племянница.

Однако Олег Желинский вместе с кондуктором Валентиной отстаивали свою точку зрения, говорили, что девушка все время с кем-то переписывалась по телефону, а на остановке «Перга» встала и вышла из салона. Никто ее не выгонял.

Пассажиры, которые стали свидетелями трагического инцидента, разделились во мнениях. Одни говорили, что ничего не происходило, а вторые слышали, как Желинский и кондуктор сказали девушке: «Плати за проезд или выходи».

Полиция комментариев пока также не дает, мол, идет следствие говорить о чем-то рано. По мнению юриста-криминолога Анны Маляр, Олега Желинского можно привлекать к ответственности, поскольку он оставил девушку в опасности, но связь между гибелью студентки и его действиями еще нужно доказать.

Источник: https://znaj.ua



