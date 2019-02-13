Имена ваших бывших дадут тараканам, которых скормят сурикатам в День всех влюблённых

Зоопарк Эль-Пасо в Техасе запустил акцию ко Дню святого Валентина — он назовет таракана именем вашего бывшего или бывшей, а затем скормит его сурикатам. Процесс покажут в прямом эфире, сообщает портал Сенсационные Новости со ссылкой на knife.media.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно написать имя бывшей второй половины в комментариях на странице зоопарка в фейсбуке, а затем терпеливо ждать 14 февраля.

Все имена, которые получат тараканы, выставят отдельным постом. Трансляция с поеданием «бывших» пройдет в соцсети и на сайте зоопарка.

На старте приема заявок организаторы получили больше 1500 имен из нескольких стран. Похожая услуга есть в Великобритании в Центре охраны Хемсли, но там тараканам дают имена в обмен на пожертвование, а затем делают сертификат в память о насекомом.

Тем временем в Лос-Анджелесе открылся бар для тех, кто ненавидит День святого Валентина. Там смотрят фильмы о расставании и пишут на «стену бывших».

Источник: https://knife.media/



