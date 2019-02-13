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Сегодня, 15:00
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Имеют ли право учителя заставить ребенка убирать в школе пояснила Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич объяснила, что можно привлекать ребенка к уборке в школе. Об этом она рассказала в совместном проекте телеканала "1 + 1" с Министерством образования и науки Украины.

"Ученики могут убирать в школе. Это часть гигиенического воспитания и подготовки к самостоятельности. Но стоит знать о некоторых ограничениях. Во-первых, первоклассники не могут быть привлечены к уборке. Во-вторых, существуют временные ограничения на этот вид занятий для детей разного возраста", - пояснила Гриневич.

Если же родители категорически против такого вида деятельности ребенка, они могут отказаться, ведь ст. 43 Конституции Украины запрещает использовать принудительный труд.

По словам министра, в таком случае надо написать заявление на имя директора школы об отказе от участия ребенка в такой форме работы.

"Стоит добавить, что в школе есть технический персонал, в соответствии с площадью заведения. Поэтому чистота в школе не может зависеть только от деятельности ребенка, но важно его научить не мусорить и уважать чужой труд", - считает министр.

Источник: https://konkurent.in.ua


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