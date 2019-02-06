Северный магнитный полюс слишком быстро движется в сторону архипелага Северная Земля

Северный магнитный полюс планеты движется от арктического побережья Канады в сторону архипелага Северная Земля. Причем происходит это настолько быстро, что ученым пришлось в экстренном порядке выпускать новую версию Всемирной магнитной модели (WMM), на которой основана вся современная навигация — от систем управления морскими судами до карт Google в вашем смартфоне.

Обычно WMM обновляется раз в пять лет, и в последний раз это происходило три с половиной года назад. Однако в конце 2018 года магнитный полюс пересек международную Линию перемены дат и «официально» переместился в Восточное полушарие. Смещение магнитного полюса приводит к искажениям при построении маршрутов.

Всемирная магнитная модель является основным ориентиром для военных кораблей и самолетов, которые из-за ошибки могут случайно зайти в чужое водное или воздушное пространство и спровоцировать дипломатический скандал. Торговые и пассажирские суда также строят маршруты на основе WMM, но последствия их отклонения от заданного курса обычно не столь драматичны.

Кроме того, «официальная» магнитная модель задает координаты для подлодок, коммерческих авиалиний, а также космических спутников, поисково-спасательных операций и так далее.

Например, на ее основе присваиваются номера взлетно-посадочным полосам. С момента постройки аэропорта в Денвере — крупнейшего в Северной Америке — магнитный полюс сместился относительно географического уже на 2,5 градуса.

По всей видимости, изменения происходят во внешнем ядре нашей планеты, однако ученые знают о нем довольно мало. Предположительно, оно состоит из железо-никелевого сплава, который находится в жидком состоянии и движется, образуя магнитное поле.

О том, что магнитный полюс непрерывно движется, нам было известно и раньше — с тех пор как в 1831 году его впервые замерил британский моряк и исследователь Джеймс Кларк Росс, на острове Бутия в Канадском архипелаге.

Источник: https://www.bbc.com



