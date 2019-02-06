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Сегодня, 11:00
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Чернобыльская зона - рай для животных, в котором поражает разнообразие

Новое исследование, опубликованное в журнале Food Webs, показало, что количество и разнообразие диких животных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжает увеличивается.

Доктор Джеймс Бизли из Университета Джорджии и его коллеги использовали для наблюдения за животными фотоловушки, которые размещали на берегах Припяти и близлежащих ирригационных каналов. Поблизости они оставляли рыбу в качестве приманки.

В ходе 83 тестов камера сняла 10 видов млекопитающих и 5 видов птиц: полевую мышь, желтогорлую мышь, мышь-малютку, соек, сорок, енотовидных собак, американскую норку, выдру, волков, ворона и орлана-белохвоста.

Орлан-белохвост, американская норка и речная выдра попали на камеру ученых в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике впервые.

Впервые масштабные исследования биоразнообразия Чернобыльской зоны начались в 2015 году. С тех пор ученым удалось сфотографировать здесь даже медведя и зубра. А популяция волков в зоне отчуждения увеличилась настолько, что они начали мигрировать в другие районы.

Источник: https://www.nature.com 

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