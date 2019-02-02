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Сегодня, 11:00
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Челябинского активиста вызвали в прокуратуру из-за вебинара «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму»

Центр противодействия экстремизму (Центр «Э»), направивший материалы в прокуратуру, вменил челябинскому активисту Денису Ибрагимову в вину организацию прямой линии с координатором «Правозащиты Открытки» Полиной Немировской по теме частичной декриминализации ст. 282 УК. Тема лекции звучала так: «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму».

По словам активиста, его вызвали в прокуратуру города для составления протокола и дачи объяснений по статье об участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП).

«Правозащитный вебинар был доступен для всех желающих, чем и воспользовались сотрудники правоохранительных органов, прислав „для практики“ студентов первого курса юридического факультета, которые впоследствии дали показания против „организатора мероприятия“. Об этом стало известно при ознакомлении с материалами дела», — рассказал активист.

«Очередное обвинение и доказательная база по статье 20.33 КоАП притянуты за уши, и является инструментом давления органов на политически активных граждан России», — сказал Ибрагимов.

«ЦПЭ связал три совершено несвязанные организации со схожими названиями в одну. „Правозащита Открытки“, РОСД „Открытая Россия“, а также британская „Otkrytaya Rossia“ — совершенно разные организации. Первая — правозащитная организация, вторая, в которой состою я — российская. А про британскую я ничего не знаю, но органы упорно пытаются меня к ней приписать» — пояснил активист.

Его слова подтвердила его адвокат, юрист Правозащиты Открытки Юлия Салимоненко. «Здесь нет состава правонарушения, а использованные в деле доказательства неприемлемы. Образовательный семинар не может навредить безопасности государства и чьим-то правам» — подчеркнула она.

Источник: https://mbk-news.appspot.com


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