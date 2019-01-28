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Могилу и останки Мэтью Флиндерса, давшего имя Австралии, нашли в Лондоне

Во время строительства в Лондоне нашли могилу исследователя, который дал имя Австралии. На останки Мэтью Флиндерса наткнулись, когда расчищали участок в Сент-Джеймс-Гарденс под строительство станции. Почти 150 лет они считались утраченными. Об этом сообщает ВВС.

Капитан Флиндерс возглавил первую экспедицию вокруг Австралии, доказав, что это континент. И именно он предложил название "Австралия". Он систематически использовал его в своих трудах и именно после публикации его книги "A Voyage to Terra Australis" оно стало регулярно использоваться.

В честь путешественника названо большое количество географических объектов и мест в Австралии: остров у берегов Тасмании, банка в Индийском океане, проход и рифы в Большом Барьерном рифе, в Австралии — хребет, река и город, бухта и населённый пункт Флиндерс-Бей на юго-западе материка. В столице Южной Австралии Аделаиде именем капитана Флиндерса назван один из университетов.

Идентифицировать останки капитана удалось бронзовой табличке на гробе. Плиту с его могилы перенесли на другое кладбище еще в 1840-х годах. Но само захоронение было утеряно до нынешних дней.

Перед тем как перезахоронить останки исследователя, ученые хотят их изучить. Возможно, узнать что-то новое о нем, и выяснить, как отразились на его здоровье длительные морские путешествия.








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