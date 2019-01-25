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Сегодня, 08:30
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Сегодня все Татьяны празднуют свой день: как и почему

Дата празднования Татьяниного дня выбрана неслучайно. Его стали отмечать еще в далеком III веке в память святой мученицы Татианы. Девушка была из богатого и знатного рода, получила достойное образование и воспитывалась в духе христианства. А по достижении совершеннолетия она дала обет целомудрия и стала одной из первых истинных христианок.

По преданию, когда ее схватили и заставили поклониться статуе Аполлона, Татиана произнесла молитву Христу, и случилось землетрясение, которое разрушило храм и статую языческого бога.

С Татианой происходило еще много чудес, после зверских мучений она оставалась невредимой, что лишь усиливало веру во Христа, но палачи все-таки казнили ее. День казни приходится на 25 января 226 года по новому стилю.

А в 1755 году Татьянин день стал еще и студенческим праздником. Это связано с тем, что в этот день императрица России Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Это было первое учебное заведение в Российской империи такого высокого уровня. Основателем университета стал генерал-адьютант Иван Шувалов, мать которого, Татьяна, как раз 25 января отмечала свой день рождения.

Это и стало поводом для всех студентов отмечать свой день 25 января, а святую Татьяну считать покровительницей наук и студенчества.

К слову, в Украине празднуют два Дня студента: 25 января и 17 ноября. Один из них совпадает с Татьяниным днем, а другой приурочен к Международному дню студента.

В этот день, как правило, студенты организовывают шумные празднества, выступления, концерты и гуляния, а также поздравляют любимых преподавателей.

У студентов существует примета, что в день Татьяны все студенты пьяны. Так что трезвенникам учеба будет хуже даваться.

А вот в давние времена, наши прабабушки, чтобы ускорить приход тепла и весны, пекли в день Татьяны каравай в форме солнца и угощали всех домочадцев.

Интересно наблюдать за погодой в день Татьяны. Тепло на 25 января обещает засушливое лето. Снег – предвестник летних дождей. А вот ясный и морозный Татьянин день приведет приятное и комфортное теплое лето без сильных перепадов температуры.

А еще считается, что Татьяны - настоящие хозяйки, умелицы и рукодельницы.


Источник: https://www.segodnya.ua








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