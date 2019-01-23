Ангела Меркель считает необходимым реформирование международных организаций

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым реформирование организаций, отвечающих за международное сотрудничество. Об этом она заявила в среду, 23 января, в ходе 49-го ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. По ее словам, наряду с Германией, целый ряд мировых игроков поддерживает "укрепление многостороннего порядка". Его нарушение привело бы к понижению прогноза всемирного роста, подчеркнула она.

Ангела Меркель обратила внимание на целый ряд вызовов, включая изменения климата, природные катастрофы, кибератаки и угрозу терроризма. Все они ведут к "сбоям и неуверенности" в стабильности многостороннего миропорядка. В этой связи реформирование международных организаций необходимо, подчеркнула она.

Германия, в частности, последовательно выступает за преобразование формата Совета Безопасности ООН, созданного70 лет назад и уже устаревшего. В связи с этим Германия готова взять больше ответственности за решение международных проблем и войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянного члена.

Меркель, в частности, призвала мировое сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить повторения банковского кризиса 2008 года. "Будем честными - этот кризис все еще ощущается. Он привел к необыкновенным потерям доверия не только в области политики, но также в экономической сфере, особенно финансовом секторе", - резюмировала канцлер Германии.

Нынешний форум в Давосе проходит в отсутствие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Девиз встречи - "Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции".

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме. В частности, он будет присутствовать на сессии на тему "Стратегический прогноз по Центральной и Восточной Европе", а также проведет ряд встреч с руководителями международных организаций, мировыми лидерами и представителями ведущих деловых кругов. Кроме того, Порошенко возглавит второе заседание Национального инвестиционного совета в Давосе. Также Порошенко планирует провести переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.





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