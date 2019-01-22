Детская преступность в Украине по сравнению с 2011 г. упала в 2,5 р., новая программа еще ее снизит

Подростков не будут привлекать к ответственности за нетяжкие преступления, их будут воспитывать. Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Украины внедряют пилотный проект, предусматривающий возможность непривлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших нетяжелые преступления. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Ученые из Оксфордского университета установили, что депрессия толкает подростков на преступления. Исследования, проведенные в Великобритании и Нидерландах, также показали, что существует тесная связь между выраженными симптомами депрессии и насилием.

Как рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время подписания в Киеве соответствующего совместного приказа, по этой программе прокурор должен проинформировать несовершеннолетнего о наличии другого варианта, чем обычное уголовное преследование в суде, с помощью заключения сделки.

При этом, по словам Ю.Луценко, несовершеннолетний должен признать свою вину, также должно быть согласие потерпевшего на участие в этой программе. Он пояснил, что результаты такой пилотной программы суд будет учитывать при определении наличия оснований для освобождения от уголовной ответственности.

В качестве конкретного примера генпрокурор рассказал про дело о мелкой краже - 16-летний подросток украл кошелек с 500 грн у покупателя в магазине.

«Если идти по полной процедуре через судебное разбирательство, то этот несовершеннолетний, впервые совершивший правонарушение, может получить до трех лет тюрьмы. А если идти по программе, которую мы хотим реализовать с Министерством юстиции и представительством ЮНИСЕФ в Украине, то с согласия потерпевшего, с согласия правонарушителя, уголовное преступление, как совершенное впервые, в случае раскаяния и примирения, сторон будет закрыто», - рассказал Луценко.

При этом он добавил, что в данном случае речь идет также о необходимости возмещения подростком ущерба пострадавшему. После этого специалисты должны будут провести работу с несовершеннолетним правонарушителем для коррекции его поведения в дальнейшем.

Такой алгоритм, по его словам, действует во многих странах и направлен не на карательную функцию, а на профилактические, превентивные меры.

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что эта программа в первую очередь направлена ​​на то, чтобы несовершеннолетний, преступивший закон, имел возможность возвращения к нормальной жизни.

«Чтобы этот ребенок меньше общался с правоохранителями, а больше общался с адвокатами и психологами, не стал бы частью криминального мира, совершив преступления тяжелее, чем кража кошелька», - добавил министр.

Срок реализации этой пилотной программы составляет шесть месяцев. Впоследствии она может быть закреплена на законодательном уровне.

"Это не просто пилотный проект или юридическая процедура. Это важный жизненный вклад для того, чтобы помочь детям, и чтобы эти дети были полноценными членами общества и спустя десятилетия творили историю Украины не из-за тюремной решетки, а работая на благо нашей страны", - поделился ожиданиями Павел Петренко.



Источник: https://interfax.com.ua



Справка



В 2001 году в Украине было 11 колоний для несовершеннолетних и 3,5 тысячи малолетних преступников в них. Более 50% были осуждены за кражи, 25% - за разбой, 10% - за нанесение тяжких телесных повреждений или убийство. Почти каждый третий получил срок от 1 года до 3 лет, половина - до 5 лет и около 18% - на срок более 5 лет. 13% осужденных попали в колонию в возрасте 14-16 лет, 28% - в 16-17 лет, 39% - в 17-18. 29% детей, совершивших преступление, воспитывались в семьях с одним родителем, а 16% - сироты при живых родителях. Почти 13% детей, осужденных к лишению свободы, вновь возвращаются в колонии.



https://focus.ua, 2012 г.



За 2011 год несовершеннолетние украинцы совершили 17,846 преступлений - на 2,9% больше, чем в 2010 году. И в этом году угрожающая тенденция сохраняется, - сообщил представитель МВД Украины Владимир Полищук.



https://ru.tsn.ua, 2012



В 2017 году в Украине почти семь тысяч преступлений (6768) было совершено детьми. Около половины преступлений (3196) - тяжкие и особо тяжкие. По сравнению с 2016-м, юные украинцы сделали на 148 правонарушений больше. Например, изнасилований на счету несовершеннолетних зарегистрировано в два раза больше - 21 случай против 10. С другой стороны, почти на треть меньше убийств и покушений (30 случаев в 2017 году против 43 в 2016 году), но практически не изменилось количество детских разбоев (163 вместо 164). За 2018 год статистики в открытом доступе пока еще нет.



https://interfax.com.ua, 2018



Сегодня в Украине на перевоспитании в семи колониях для несовершеннолетних находится около двух тысяч подростков. Одна из семи - предназначена для девочек.



http://mariupolnews.com.ua, 2018, 1 июня























