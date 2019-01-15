В Торецке Донецкой области чрезвычайная ситуация - нет воды

В городе Торецкое, что в Донецкой области, из-за прекращения водоснабжения объявлена ​​чрезвычайная ситуация местного уровня. Без воды остались десятки тысяч жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Донецкой области.

12 января поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе "Горловка - Торецкое" диаметром 900 мм. В результате Горловской фильтровальной станцией № 2 остановлена ​​подача воды по водопроводу "Горловка - Торецкое". В результате без централизованного водоснабжения остались 42 813 человек.

На заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня и организован подвоз питьевой и технической воды в м.Торецьк. Запланировано проведение аварийно-восстановительных работ.

Напомним, это уже не первый случай, когда жители Торецкая остаются без водоснабжения из-за обстрелов со стороны боевиков.





Источник: https://tsn.ua



















