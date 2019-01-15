Мексиканская стена стала причиной раздора между Трампом и сенатом США

Дональд Трамп настаивает на строительстве стены, которая отделит США от Мексики и мексиканцев, которые хотят проникнуть на американскую территорию. А сенаторы настаивают на том, что строительство такой стены - это деньги на ветер и не собираются сдаваться.

8 января президент США Дональд Трамп вне очереди обратился к нации, что обычно делается для объявления начала военной кампании или во время общенационального кризиса. Таким образом он пытается представить ситуацию с нелегальной иммиграцией с юга, а также собственную неспособность достичь компромисса с демократами в Конгрессе.

"Тотальной тратой времени" охарактеризовал на следующий день глава государства свою 14-минутную встречу со спикером Палаты представителей и лидером демократического меньшинства Сената после их категоричного отказа поддержать его навязчивую идею оградиться от Мексики стеной длиной 1,6 тыс. км (почти половина общей линии границы) и стоимостью 5,7 млрд долл. в обмен на разблокирование процесса ассигнования средств на деятельность правительства. Как компромисс демократы предлагали выделить 1,3 млрд долл. на усиление безопасности границы, в частности усовершенствование систем наблюдения и укрепление имеющихся защитных сооружений.

Хотя создание конфликтных ситуаций и повышение ставок в борьбе — неотъемлемые черты хозяина Белого дома, похоже, на этот раз им руководят три вполне рациональные цели. Как только полученное демократической партией на промежуточных выборах в ноябре большинство в Палате представителей начало выполнение своих обязанностей, как вынуждено было уйти в оборону. Так у демократов будет значительно меньше времени подвергать обструкциям спонтанные решения, как, например, о выводе военных контингентов из Сирии и Афганистана, а также раскручивать маховик, связанный с расследованием вмешательства Кремля в избирательную кампанию 2016 г.

Боевые действия направлены и на группирование вокруг президентской повестки дня однопартийцев. Глава юридического комитета Сената Линдси Грэм уже заявил, что "если мы ослабим президента, то это конец его президентства и конец нашей партии". Стена должна стать и подарком ядру электората Трампа, который считает вопрос нелегальной иммиграции безотлагательной проблемой. Так, накануне промежуточных выборов для 75% республиканцев проблема нелегальной иммиграции стояла на первом месте (опрос PEW Research Center). И не случайно, ведь приблизительно 8 из 10 млн нелегалов, которые находятся в Соединенных Штатах, заняты на низкооплачиваемых работах, которые в другом случае могли бы достаться фермерам и "голубым воротничкам".



41% американцев поддерживает идею построения дополнительной стены, но только 35% соглашаются потратить на нее средства из бюджета страны, т.е. из кармана налогоплательщиков.

Нынешнее "закрытие" правительства уже достигло исторического рекорда, поставленного в 1996 г. (21 день), и коснулось

800 тыс. государственных служащих, которые не получают зарплату.

Добавить неопределенности может реализация Трампом угроз ввести чрезвычайное положение, что позволит использовать на строительство стены средства министерства обороны. Такой шаг, кроме обострения политической ситуации, вызовет судебные иски, которые поставят под сомнение расширенные полномочия исполнительной власти, что послужит опасным прецедентом.

Существуют и другие поводы для беспокойства.

По неофициальной информации, до конца февраля должен быть представлен отчет специального прокурора Роберта Мюллера относительно связей Трампа и его команды с Кремлем. Хотя все переданные до сих пор в суд дела закончились обвинительными приговорами, в отношении самого хозяина Белого дома есть только непрямые зацепки. Последним получившим огласку эпизодом стал факт передачи руководителем избирательной кампании Трампа Полом Манафортом внутрипартийных данных предвыборных опросов гражданину РФ Константину Килимнику, связанному с российской разведкой. Другие компрометирующие Трампа факты могут получить огласку во время финальных судебных заседаний по отдельным делам 8 февраля и 5 марта.

Привнесенная Трампом в Белый дом культура бескомпромиссности, волюнтаризма и импульсивности становится еще большей проблемой на фоне кадровых пертурбаций. Показательно, что аналитическое подразделение журнала the Economist поместило США на 25-е место в своем Индексе демократий. Причем самым слабым показателем признано функционирование правительства.

В письме к главе государства, лишенном протокольных форм признательности, Джеймс Мэттис подверг критике мировоззрение Трампа и его манеру поведения:

"Я считаю, что мы должны быть решительными и однозначными в нашем подходе к тем странам, стратегические интересы которых все больше противоречат нашим. Понятно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир согласно своим авторитарным моделям — получив право вето на экономические, дипломатические и безопасностные решения относительно других стран, — продвигать свои собственные интересы за счет своих соседей, Америки и наших союзников. Вот почему мы должны использовать все инструменты американской силы для обеспечения общей обороны".

Этот пассаж, среди прочего, дает и понимание ценностных и идеологических мотивов поддержки Украины, которая для уже бывшего министра обороны не терялась среди более злободневных и важных приоритетов национальной безопасности.

Политический сезон нового года начался довольно динамично и обещает быть увлекательным и местами драматическим, по крайней мере это гарантирует характер самого необычного президента США, который комфортно чувствует себя в хаосе, им же самим и созданном.



Источник: https://zn.ua























