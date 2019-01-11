Курс валют

» » » Восемь украинских стартапов представляют Украину на выставке "CES-2019" в Лас-Вегасе

Новости

Все новости
Политика / Новости
Сегодня, 11:00
22
Версия для печати

Восемь украинских стартапов представляют Украину на выставке "CES-2019" в Лас-Вегасе

Восемь украинских стартапов в 2019 году представляют Украину на одной из наибольших в мире выставок потребительской электроники "Consumer Electronics Show-2019", проходящей в Лас-Вегасе (штат Невада), сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Украина представлена собственным технологическим павильоном "Ukraine Tech Pavilion" на одной из крупнейших в мире выставок потребительской электроники "Consumer Electronics Show-2019", которая с 8 по 11 января проходит в г.Лас-Вегас (штат Невада)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стартапы представляют различные идеи и разработки от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D принтера.

"Участие украинских компаний в таком масштабном мероприятии как CES-2019 свидетельствует о важности развития инновационного вектора в сотрудничестве Украины с США и о заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов в украинских идеях", - отметили в посольстве.


Источник: Интерфакс








Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт