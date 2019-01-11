Восемь украинских стартапов представляют Украину на выставке "CES-2019" в Лас-Вегасе

Восемь украинских стартапов в 2019 году представляют Украину на одной из наибольших в мире выставок потребительской электроники "Consumer Electronics Show-2019", проходящей в Лас-Вегасе (штат Невада), сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Украина представлена собственным технологическим павильоном "Ukraine Tech Pavilion" на одной из крупнейших в мире выставок потребительской электроники "Consumer Electronics Show-2019", которая с 8 по 11 января проходит в г.Лас-Вегас (штат Невада)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стартапы представляют различные идеи и разработки от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D принтера.

"Участие украинских компаний в таком масштабном мероприятии как CES-2019 свидетельствует о важности развития инновационного вектора в сотрудничестве Украины с США и о заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов в украинских идеях", - отметили в посольстве.





Источник: Интерфакс



























