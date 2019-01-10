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Вчера, 21:03
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Евросоюз начинает целевую программу по развитию искусственного интеллекта

Программа по развитию искусственного интеллекта стартует с проведения встречи 79 заинтересованных партнеров, представителей частного бизнеса и крупных корпораций из 21 страны, которая состоится в Барселоне.
«Программа AI4EU объединит 79 ведущих исследовательских институтов, малых и средних предприятий, крупных корпораций из 21 страны, с целью создать координационный центр для развития ресурсов искусственного интеллекта, включая базу данных, вычислительные мощности, средства и алгоритмы. Это позволит предложить услуги и предоставить поддержку потенциальным пользователям этой технологии, помочь им провести соответствующие испытания и интегрировать искусственный интеллект в производственные процессы, услуги и продукты», - говорится в сообщении.

Еврокомиссия отдельно отмечает, что AI4EU является платформой, открытой для сотрудничества, которая предоставляет возможности для переподготовки и повышения квалификации специалистов, привлекаемых к ее реализации.

Соответствующую стратегию развития искусственного интеллекта Еврокомиссия представила в апреле 2018 года. Согласно этой стратегии, есть намерение привлечь инвестиции в развитие и исследования искусственного интеллекта на сумму не менее 1,5 миллиарда евро на период 2018-2020 годов. Общая сумма общественных и частных инвестиций в эту сферу в целом по ЕС должна достичь 20 млрд евро до конца 2020 года.


Источник: https://zik.ua







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