В Киеве девушка решила личные проблемы, выбросившись с 23-го этажа

Когда рядом в самый трудный момент не оказывается никого, люди делают непоправимый шаг. Как это сделала молодая женщина в Киеве.

В субботу, 5 января, с 23 этажа дома на улице Заречной выбросилась 28-летняя девушка. В ее квартире нашли три записки, которые были адресованы разным людям.

Девушка выбросилась из окна около трёх часов ночи, тело обнаружил дворник жилого комплекса около восьми утра, сообщает Информатор. По словам полицейских, на теле погибшей не было следов насильственной смерти. Квартира, в которой она проживала, оказалась открыта. Там на кухонном столике стояли три бокала с недопитыми напитками и лежали три записки, которые, судя по всему, оставила выпрыгнувшая с балкона девушка. Также удалось установить имя погибшей, ее звали Надежда.

Записки были адресованы разным людям. Одна из них была адресована, скорее всего, брату погибшей, который на данный момент проживает в Израиле. В ней было признание в любви и просьба простить, если он сможет.

«Я тебе много чего могу сказать, но просто прости меня», — гласила одна из фраз в записке.

Вторая записка была адресована мужчине по имени Александр. Она также содержала признание в любви. В записке были слова:

«Люблю тебя больше жизни! Люблю, несмотря ни на что. Но зато я решила нашу проблему».

В третьей записке были слова благодарности близким за поддержку. И просьба о прощении.

В результате падения с высоты девушка скончалась на месте от полученных травм.