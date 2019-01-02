Одесская полиция всё-таки открыла уголовное производство за препятствование деятельности журналиста

Полиция Одессы все же открыла уголовное производство начато по факту препятствования профессиональной журналистской деятельности, хотя и тянула достаточно долго.

Одесская полиция открыла уголовное производство по ч.1. ст.171 Уголовного кодекса Украины из-за инцидента с участием журналиста «Радио Свобода» Михаила Штекеля и городского головы Одессы Геннадия Труханова, который произошел 27 декабря. Информацию об открытии производства изданию «Детектор медиа» подтвердила начальник пресс-службы Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Начато уголовное производство по ч.1. ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста). Проводятся следственные действие, устанавливаются все обстоятельства, - сказала она.

Ранее журналист «Радіо «Свобода» Михаил Штекель обратился в полицию и Государственное бюро расследований с жалобой на действия городского головы Геннадия Труханова и его охранников, а также на бездействие отдельных сотрудников одесской полиции.

Напомним, неизвестный оттолкнул журналиста «Радіо «Свобода» Михаила Штекеля, когда тот попытался задать вопрос Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в здании Малиновского суда.

Сегодня утром подал заявление в полицию и государственное бюро расследования на действия городского головы Одессы Геннадия Труханова, его предположительной охраны и отдельных сотрудников одесской полиции. Мой вчерашний черновик заявления юристы забраковали и написали лучше – детальнее, со ссылками на законы и мой профессиональный статус. Теперь в течение суток следователь должен открыть производство по 171-й статье уголовного кодекса - препятствование журналистской деятельности. Без моего заявления, самостоятельно, Поліція Одеської області этого не сделала, посмотрим на их действия теперь, - написал в Фейсбуке Михаил Штекель 29 декабря.





Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры закончили 22 декабря зачитывать в Малиновском райсуде Одессы обвинительный акт по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Это не первый случай, когда Труханов и его охрана агрессивно игнорирует журналистов, которые пытаются задать ему вопрос. Корреспондент "Мегафон" и "Громадського слідства" Богдан Осінський получил от мэра рукой по телефону, журналиста ВВС Энди Верити охрана пнула в пах. Говорит, что получал от охраны и Юрий Дьяченко. Поэтому нельзя писать о моем случае, как о чем-то исключительном - это системная проблема, - дополнил Штекель.