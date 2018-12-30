Китайцы планируют первыми посадить свой луноход на обратную сторону Луны

Космический аппарат с луноход уже вышел на заданную эллиптическую лунную орбиту с перилуной около 15 км и аполуной около 100 км в 8:55 по пекинскому времени, - сообщается на сайте CNSA. Космические инженеры также проверили инструменты съемки и дальномеры на зонде, чтобы подготовиться к посадке.

По данным CNSA, центр управления вскоре выберет подходящее время для посадки зонда на дальнюю сторону Луны.

Правительство КНР заявило, что его миссия Чанъэ-4 ставит своей целью исследова таинственную обратную сторону лунной поверхности. При этом в возможности высадки астронавтов на Луну пока не сообщается, отмечает Science Alert.

"Изучать огромные просторы космоса, развивать космическую отрасль и превратить Поднебесную в космическую державу - это наши мечты, к которым мы неустанно стремимся", - говорится в официальной космической программе КНР.

Эксперты уже называют подобные планы по освоению Луны "подвигом, який принесет пользу всему земному шару". По мнения ученых, конечной целью специалистов Китая является высадка астронавта на Луну.

Напомним, китайские власти заявили, что все желающие страны-члены ООН смогут использовать будущую китайскую космическую станцию. Там отмечают, что станция "принадлежит всему миру".

КНР также намерений активизировать исследования и разработку технологий для доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера.





Источник: https://tsn.ua



































