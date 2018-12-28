Восемнадцатого ребенка родила перед Новым годом 46-летняя жительница Ровенской области

В Ровенской области многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже. Об этом сообщает Ровенская облгосадминистрация на своей странице в Facebook.

Многодетная мама не исключает, что захочет родить и 19-го ребенка.

В то же время не все пользователи Facebook разделяют восторг по поводу рождения 18-го ребенка. Многие, попросту, начали жалеть женщину.

Напомним, ко Дню матери глава государства наградил почетным званием "Мать-героиня" 1051 украинку. Также подписанным указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей.



Президент наградил:



40 жительниц Винницкой области,

128 – Волынской,

30 – Днепропетровской,

27 – Донецкой, 85 – Житомирской,

116 – Закарпатской, 7 – Запорожской,

31 – Ивано-Франковской,

15 – Киевской,

11 – Кировоградской,

2 – Луганской,

50 – Львовской,

16 – Николаевской,

52 – Одесской,

25 – Полтавской,

23 – Сумской,

38 – Тернопольской,

28 – Харьковской,

6 – Херсонской,

19 – Хмельницкой,

7 – Черкасской,

27 – Черновицкой,

13 – Черниговской и

11 – города Киева.

Но больше всего матерей-героинь было в Ривненской области - 244.





Источник: https://www.segodnya.ua



























