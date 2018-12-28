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Сегодня, 13:00
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Восемнадцатого ребенка родила перед Новым годом 46-летняя жительница Ровенской области

В Ровенской области многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже. Об этом сообщает Ровенская облгосадминистрация на своей странице в Facebook.

Многодетная мама не исключает, что захочет родить и 19-го ребенка.

В то же время не все пользователи Facebook разделяют восторг по поводу рождения 18-го ребенка. Многие, попросту, начали жалеть женщину.

Напомним, ко Дню матери глава государства наградил почетным званием "Мать-героиня" 1051 украинку. Также подписанным указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей.


Президент наградил:


40 жительниц Винницкой области,
128 – Волынской,
30 – Днепропетровской,
27 – Донецкой, 85 – Житомирской,
116 – Закарпатской, 7 – Запорожской,
31 – Ивано-Франковской,
15 – Киевской,
11 – Кировоградской,
2 – Луганской,
50 – Львовской,
16 – Николаевской,
52 – Одесской,
25 – Полтавской,
23 – Сумской,
38 – Тернопольской,
28 – Харьковской,
6 – Херсонской,
19 – Хмельницкой,
7 – Черкасской,
27 – Черновицкой,
13 – Черниговской и
11 – города Киева.

Но больше всего матерей-героинь было в Ривненской области - 244.


Источник: https://www.segodnya.ua








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