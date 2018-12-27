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Сегодня, 13:00
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Жительница западной Украины перечислила в фонд "Вернись живым" для помощи армии 10 000 долларов

''Хочу помочь выиграть войну!'': 90-летняя украинка подарила $ 10 тыс. армии. Фото и имя благодетельницы фонд "Вернись живым" опубликовать не может, сообщили на странице фонда в Facebook.

"Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь - деньги на лекарства себе оставила!» - написали в фонде.
В "Вернись живым" отметили, что перечисленные средства они потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации (ППД) расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.


Источник: https://www.obozrevatel.com




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