Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу не могут разойтись, потому что любят друг друга

Их любовь и брак вызывали зависть. Их называли самой красивой парой столетия. Они были счастливы... По крайней мере - так казалось. Хотя сплетни об изменах Мурата не утихали. Сегодня сплетничают о разводе звездной пары.

В деле о разводе украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу появился неожиданный поворот: пара, вероятно, не пришла на заседание суда, а их заявление исчезло из реестра судебных решений.

Так, заседание суда должно было состояться в понедельник, 24 декабря, однако о том, прошло оно, никто так и не сообщил. Позже из реестра досудебных решений исчезла и заявление о рассмотрении дела. Ситуацию прокомментировал юрист.

"Постановление о суде могло исчезнуть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, сообщили суду, что они не расстаются", - пояснил юрист.

Отметим, что некоторые украинские СМИ, со своей стороны, сообщили о том, что заседание по делу о разводе Ани Лорак с мужем все же произошло, но ни Ани, ни Мурат в суде не появились. И если отсутствие Лорак еще можно объяснить - артистка активно гастролирует и занята на съемках российского "Голоса", то почему на заседание не пришел Мурат, который живет в Киеве, неизвестно.

Вместо супругов в Шевченковском суде города Киева появились их адвокаты, но отказались комментировать ситуацию с разводом и сообщать дату возможного следующего заседания.



Напомним, что Ани Лорак и Мурат прожили вместе 9 лет, также у них есть общая 7-летняя дочь.

Впервые информация, что певица все же решила расстаться с мужем-изменником, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, поскольку существует ряд тонкостей через разное гражданство супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же - гражданин Турции.

Причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 сняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, муж популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу. Посреди ночи пара ушла из клуба, будучи изрядно навеселе.





Источник: https://www.obozrevatel.com



























