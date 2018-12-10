Курс валют

» » В киевском метро прямо на перроне умерла девятилетняя девочка

Новости

Все новости
Общество
Сегодня, 13:14
207
Версия для печати

В киевском метро прямо на перроне умерла девятилетняя девочка

Пассажиры киевского метро на станции "Дворец спорта" стали свидетелями трагедии: прямо на перроне умерла маленькая девочка. 

Вечером 9 декабря в метрополитене Киева на станции "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, передает "Информатор".

Очевидцы происшествия сообщили журналистам, что ребенок находился в метро в сопровождении близких родственников – отца и бабушки, которые катили коляску с больной девочкой. Неожиданно пассажиры обернулись на громкий крик – кричала бабушка, заметившая, что внучка почувствовала себя плохо. Женщина достала малышку из коляски и пыталась оказать ей помощь.

На помощь ребенку бросились неравнодушные граждане. Позже выяснилось, что волонтеры владеют методикой неотложной помощи. Девочке, которая перестала дышать, сделали непрямой массаж сердца.

Через 15 минут на место событий прибыли врачи неотложки, но и их усилия не помогли спасти жизнь – девочка скончалась на месте, хотя доктора почти час боролись за ее жизнь. Отец сообщил, что его умершая дочь страдала тяжелейшей формой ДЦП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт