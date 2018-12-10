В киевском метро прямо на перроне умерла девятилетняя девочка

Пассажиры киевского метро на станции "Дворец спорта" стали свидетелями трагедии: прямо на перроне умерла маленькая девочка.

Вечером 9 декабря в метрополитене Киева на станции "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, передает "Информатор".

Очевидцы происшествия сообщили журналистам, что ребенок находился в метро в сопровождении близких родственников – отца и бабушки, которые катили коляску с больной девочкой. Неожиданно пассажиры обернулись на громкий крик – кричала бабушка, заметившая, что внучка почувствовала себя плохо. Женщина достала малышку из коляски и пыталась оказать ей помощь.

На помощь ребенку бросились неравнодушные граждане. Позже выяснилось, что волонтеры владеют методикой неотложной помощи. Девочке, которая перестала дышать, сделали непрямой массаж сердца.

Через 15 минут на место событий прибыли врачи неотложки, но и их усилия не помогли спасти жизнь – девочка скончалась на месте, хотя доктора почти час боролись за ее жизнь. Отец сообщил, что его умершая дочь страдала тяжелейшей формой ДЦП.