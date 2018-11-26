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Петр Порошенко поддержал введение военного положения в Украине

Продолжается заседание СНБО, где обсуждается введение военного положения на территории Украины. Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в ночь на 26 ноября поддержал решение Совета о введении военного положения на территории Украины.

Окончательное решение будет принимать Верхховная Рада.

Президент отметил, что решение не предусматривает мгновенной мобилизации, но будет проведена работа с первой волной резерва.

"Я хотел бы обратиться к депутатам прибыть на чрезвычайное заседание ВР и в закрытом решили этот вопрос. 

Подчеркиваю, что введение не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан. Мы рассматриваем эти действия как акт агрессии против Украины со стороны России, у которой нет никаких красных линий", - заявил Порошенко. 

Порошенко также анонсировал переговоры с главой НАТО Столтенбергом и призвал подписантов Будапештского меморандума защитить территориальную целостность Украины.

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