Страшное происшествие в Киевской области: девушку затянуло воздушным потоком под "Интерсити"

23-ноября под Киевом девушку воздушным потоком затянуло под колеса "Интерсити". Опознание провести не смогли, тело погибшей собирали по частям.



Утром 23 ноября в Бородянском районе Киевской области неизвестная девушка прогуливалась в наушниках по перрону за предупредительной полосой и попала под поезд. Несчастную затянул воздушной волной проезжающий «Интерсити», машинист подавал звуковые сигналы, но на них никто не обратил внимания.

Очевидцы сообщают, что тело погибшей собирали по частям, не осталось даже одежды. На месте трагедии обнаружили именной проездной билет, однако, принадлежал ли он погибшей, пока не известно.

Источник: Судебно-юридическая газета