На Ривненщине в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу

Украинский спорт понес непоправимую утрату. Дорожно -транспортное происшествие унесло жизнь нескольких людей, среди которых - известный спортсмен.

В среду, 14 ноября, на участке трассы Киев — Чоп в Ривненской области произошло ДТП, в котором погибло три человека. Как стало известно, одним из погибших оказался известный спортсмен, чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ривненской области, передает Судебно-юридическая газета.

Как сообщается, трагедия произошла в районе между населенными пунктами Гаи-Левятинские и Крупец Радивиловского района. Водитель Citroen не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где автомобиль попал под грузовик.

В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла. Из людей, находившихся в салоне, не выжил никто. По предварительным данным, за рулем Citroen находился известный украинский спортсмен. Пассажирами автомобиля были 50-летний отец чемпиона мира по армрестлингу, житель Ривненской области, и 33-летний спортсмен, житель Тернопольской области.

Как стало известно, водитель грузовика, 30-летний житель Черновицкой области, госпитализирован. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Спортсмен-рукоборец Андрей Пушкарь 15 раз становился чемпионом мира, 16 раз — чемпионом Европы, 7 раз выигрывал кубок мира среди профессионалов. В Украине завоевал около 200 медалей на разных турнирах.