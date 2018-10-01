В Украину приедет рабыня Изаура

Любители ностальгии получат пищу для своей души. Но это приятная ностальгия.

в октябре с творческой встречей в Украине намерена побывать известная бразильская актриса Луселия Сантос, которую в Украине, как и во многих других странах знают как "рабыню Изауру" - такое название носил нашумевший сериал, из-за которого в 80-х годах останавливалась жизнь в больших и малых городах мира, на время прекращались конфликты, переносились переговоры - все смотрели "Рабыню Изауру".

Вот эта-то женщина и приедет в Украину. Конечно, прошли годы, она изменилась, но улыбка Изауры осталась с нею навсегда.

Луселию. Сантос пригласил в тур по городам Украины известный ведущий Дмитрий Комаров, который снимал в Рио-де-Жанейро свою новую передачу. И актриса согласилась.

Вот что Дмитрий написал в Facebook:

"Это она в 19 лет получила первую главную роль в бразильской новелле "Рабыня Изаура" и стала суперзвездой во всем мире. На Кубе во время показа серий не работали таксисты. В Бразилии изменили время обеда, чтобы все успели посмотреть Изауру. Сходил с ума Китай. Но больше всего сериал "взорвал" территорию бывшего СССР. Это была первая заграничная мыльная опера для большинства советских людей. Во время эфира улицы пустели - все прилипали к экранам. Если вам немного за 30 - вы точно её знаете. Если меньше - спросите у своих родителей, бабушек и дедушек. Она была настоящим идолом. Я во время премьеры в конце 80-х был маленьким, но хорошо помню и мелодию заставки, и не забыл эту эпидемию, когда сериал смотрели все вокруг.

"Рабыня Изаура" стала самой продаваемой новеллой в истории бразильского кино, ее показали примерно в сотне стран. Луселия много путешествовала, 26 раз была в Китае, но так и не попала туда, где ее ждали и любили больше всего. И мы решили это исправить", - написал телеведущий.

Примечательны комментарии к публикации Дмитрия - для тех, кто были слишком мал или еще не родился, чтобы понимать тогдашнюю популярность фильма:

...После фильма мы с подругой (малявки) собрали все 8 рублей из копилки и решили лететь в Бразилию к Изауре. Не доехали...

...Помню этот сериал, и мигом опустевающие улицы! Луселия Сантос, кажется, с тех пор совсем не изменилась - та же сияющая улыбка.

...Наше детство, самый первый сериал "Рабыня Изаура". У нас вечером иногда выключали свет, то в школе ставили на первом этаже телевизор, и вся школа утром смотрела повтор серий, первого урока не было...

...Нашу квартиру раза три на месяц затапливал дедушка сверху, так как шёл наливать ванну, а тут "Изаура". После серии всегда бежали осматривать ванну, туалет, кухню - не бежит ли с потолка вода...

...В селе, откуда я родом, изменили время дойки коров... Бабы бросали недоеных коров и стремглав мчались через поле к телевизору.

...И именно с тех пор дачи стали называть фазендами...