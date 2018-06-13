В Кривом Роге задержана семейная пара, снимавшая порно со своей четырёхлетней дочерью

Никто не знает, как вылечить больную душу маленького ребенка, если издевались и уродовали его жизнь не просто преступники, а родные мама и папа.



Двое выходцев из одной из стран Кавказского региона использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео.



Сегодня, 13 июня, в Кривом Роге, в квартире где они проживали, полицейские провели санкционированный обыск. Решается вопрос о задержании обоих злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.



По его словам, полицейские установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К такой деятельности была причастна семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.



"Меня мало чем уже можно удивить, - написал Аброськин в Фейсбуке, - но это самое гнусное преступление против ребенка, которое я видел. Как так можно с собственным ребенком?





После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить.



Мне очень жаль этого ребенка, но что будет с ним в будущем, для меня этот вопрос ", - резюмировал заместитель руководителя Нацполиции.