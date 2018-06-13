Курс валют

» » В Кривом Роге задержана семейная пара, снимавшая порно со своей четырёхлетней дочерью

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 14:54
241
Версия для печати

В Кривом Роге задержана семейная пара, снимавшая порно со своей четырёхлетней дочерью

Никто не знает, как вылечить больную душу маленького ребенка, если издевались и уродовали его жизнь не просто преступники, а родные мама и папа.

Двое выходцев из одной из стран Кавказского региона использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео.

Сегодня, 13 июня, в Кривом Роге, в квартире где они проживали, полицейские провели санкционированный обыск. Решается вопрос о задержании обоих злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, полицейские установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К такой деятельности была причастна семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

"Меня мало чем уже можно удивить, - написал Аброськин в Фейсбуке, - но это самое гнусное преступление против ребенка, которое я видел. Как так можно с собственным ребенком?


После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить.

Мне очень жаль этого ребенка, но что будет с ним в будущем, для меня этот вопрос ", - резюмировал заместитель руководителя Нацполиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт