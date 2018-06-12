В Одессе покусились на святое: украли кота Мориса, принадлежащего Жванецкому

Одесса возмущена и оскорблена: вандалы украли скульптуру кота, которая была установлена на подоконнике одного из окон Всемирного клуба одесситов. "Кот Морис" был изготовлен специально в честь дня рождения легендарного одессита, президента клуба, Михаила Жванецкого и установлен 10 апреля.





Полиция начала расследование по факту кражи скульптуры кота, принадлежащего сатирику Михаилу Жванецкому. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства похищения скульптуры со здания в центре города – на улице Маразлиевской, сообщает УНИАН.

«Сегодня в Приморский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру «Кота Мориса», которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов», - отметили в главке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Правоохранители установливают лиц, причастных к совершению правонарушения для привлечения их к ответственности. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Композиция представляла собой фигуру кота, лежащего на портфеле хозяина. Выполнено примерно в натуральную величину. Статуэтку изготовили для Жванецкого по случаю его дня рождения и презентовали скульптуру в его день рождения. Морис с портфелем был установлен в рамках «Общественного бюджета» за счет бюджета города. А ворам всё нипочём - цветной металл...



