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Происшествия / Беларусь
Вчера, 22:13
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Экстремал из Беларуси после полёта на мотопараплане "наделся" на дерево

Любитель экстремального спорта из Беларуси чудом остался жив, но получил страшную редчайшую травму: ему насквозь пробило плечо огромным куском дерева.


Инцидент с белорусским экстремалом произошел во время его прыжка с мотопараплана, передает "Диалог.UA". Мужчина упал на дерево, после чего огромное бревно насквозь пробило его плечо. Пострадавший рассказал, что он летел, а потом "наделся" на какое-то дерево. "На елку, как в древности на колы сажали... Думаю, сейчас встану и пойду дальше, но что-то меня держит. Смотрю — полено в руке торчит с арбуз толщиной", - вспоминает экстремал. Он говорит, что просил о помощи знакомого МЧСника и других очевидцев, но никто из них не стал вырывать огромное полено из тела пострадавшего. Правда, спасатель немного укоротил его, чтобы облегчить страдания своему товарищу.


После операции все произошедшее любитель острых ощущений процитировал цитатой из фильма "Стражи Галактики": "Я есть Грут".

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