В России вынесли драконовский приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

Украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержанного и заключённого в тюрьму, осудили в России: его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.





Московский городской суд России приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж в России. Такое решение было вынесено судом в понедельник, 4 июня, почти полностью удолетворив требования российской прокуратуры, которая требовала 14 лет, сообщает ZN,UA.

"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в понедельник решение судья Олег Музыченко.

Процесс по делу в отношении Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.

В свою очередь адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил в Facebook, что апеляцию на решение суда планируют подать уже завтра.

Если подходить к проблеме так, как подошли в России, то практически каждого российского журналиста можно осудить в Украине по аналогичной статье.