Олег Винник концертировал уже на второй день после смерти матери

Поклонники и противники певца Олега Винника сошлись в поединке в соцсетях после того, как стало известно, что артист не отменил свои концерты и пел со сцены на второй день после похорона своей матери.



Такой поступок активно комментируют пользователи социальных сетей. При этом, как свидетельствуют комментарии, отношение украинцев к этому поступку отличается, передает Украина Online. Многим это кажется недопустимым.



«Можно перенести концерт и не терять средства и лицо перед своими же фанатами!!! Мать - это святое! Такое впечатление, что это не мать, а чужой человек! По всем понятиям он неправ!», «Вот так теряют к себе уважение, так звиздануло его, я за себя скажу так, этого человека я не знаю. Кто это???? Пустое место!!!», «Эта рыжая скотина за копейку продал родную маму», «Нет, понять нельзя. Фанаты бы простили за отмененные концерты, а так это танцы на могиле, ужас», «Таких концертов он мог и 100 штук сделать, а на похороны мамы мог бы и приехать, отменил бы концерт ничего не произошло, люди бы поняли. Люди с границ 1000 км едут, чтобы последний раз попрощаться с родными, а это из другого города приехать. Здесь даже принцип не в деньгах, а в отношении", - пишут в сети.



Другие же считают выступления Винника на второй день после смерти его матери профессиональным подходом.



«Это его работа. Скажите, пожалуйста, те, кто его осуждает- разве все, у кого умирают близкие, бросают работу??? Я считаю, его мама понимала - кто ее сын, и ее душа не будет против того, что он продолжает выполнять свою работу в память о ней...», - говорится в комментариях.



Напомним, мама певца Олега Винника Анна Яковлевна ушла из жизни на 81 году жизни.



При этом сам Винник заявил, что не отменит ни одного концерта.



"Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я пою для своей матери", - заявил певец 29 мая перед концертом в Тернополе.