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Во Львове отменили концерт коллаборанта Виталия Козловского

Во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт певца Виталия Козловского. Организаторы расторгли договор после того, как Козловский в военном прикиде принял участие в концерте 9 мая в Москве.


«В связи с выступлением артиста 9 мая в Москве выступление Виталия Козловского 18 мая отменено! В ближайший период времени объявим о замене хедлайнера», - сказано на странице организатора, передает портал Бизнес Украина.


Ранее во Львове предупреждали о бойкоте беспринципного певца, который охотно выступает в стране, оккупировававшей Крым и ведущей войну в Донбассе. Но его последний поступок показал, чью сторону занимает певец, разглагольствующий о том, что он "вне политики".

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