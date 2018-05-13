Во Львове отменили концерт коллаборанта Виталия Козловского

Во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт певца Виталия Козловского. Организаторы расторгли договор после того, как Козловский в военном прикиде принял участие в концерте 9 мая в Москве.





«В связи с выступлением артиста 9 мая в Москве выступление Виталия Козловского 18 мая отменено! В ближайший период времени объявим о замене хедлайнера», - сказано на странице организатора, передает портал Бизнес Украина.





Ранее во Львове предупреждали о бойкоте беспринципного певца, который охотно выступает в стране, оккупировававшей Крым и ведущей войну в Донбассе. Но его последний поступок показал, чью сторону занимает певец, разглагольствующий о том, что он "вне политики".