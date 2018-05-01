В оккупированном Донецке вместо скульптуры известного мастера появился триколор из камешков

В социальных сетях появилось сообщение о том, что сегодня, 1 мая возле музыкально-драматического театра в окупированном Донецке (рука с земным шаром) появился выложенный из раскрашенных камешков мрачный "ДНРовский" флаг.





«В Донецке варвары убрали скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective "В перспективе". На месте произведения искусства они выложили камешками свой триколор. С праздником», – пишет автор поста.





Скульптура «In Perspective» (В перспективе) была открыта 19 ноября 2010 года в Донецке у здания Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра в честь 10-летнего юбилея компании СКМ. Основная мысль этой работы заключается в том, что весь мир находится в наших руках и каждому по силам изменить его к лучшему.





Надпись на памятнике гласила:





«Мы живем в очень хрупком мире,

Будущее которого в наших руках.

Каждый может сделать этот мир лучше.

Постарайтесь представить его в перспективе».





Автор скульптуры - актёр и скульптор Лоренсо Куинн, сын американского актёра Энтони Куинна, известный скульптор, родился в Италии. Снимался в кино, но потом полностью занялся скульптурой. Вместе с отцом снялся в фильме про Страдивари (сыграл роль молодого музыканта, а отец - пожилого). Его работы есть в Ватикане, в Катаре, в Великобритании, в Испании, где сейчас живёт Куинн.





Этой скульптуре вообще не очень везло: в 2012 году у "денежной руки" (считалось, что если потереть руку, то будут водиться деньги) украли земной шарик. Потом его восстановили, но вот сейчас - скульптуру убрали вообще. Значит, денег таки не будет.