Главный подозреваемый в избиении нардепа Мустафы Найема благополучно улетел в Баку

Резонансное избиение депутата Верховной Рады Мустафы Найема "крутыми парнями на крутых тачках" продолжает развиваться по привычной в нашей стране схеме: того не увидели, того не поймали, а этого отпустили и "случайно" дали покинуть страну. Вот что рассказал о событии Мустафа Найем в своей ленте в Фейсбуке.

"Друзья, спасибо всем за поддержку! Сообщений получил, как в день рождения, но хороших новостей пока мало. Вчера до раннего утра был в райотделе, написал заявление, дал все показания и опознал троих подозреваемых. Сегодня им должны были предъявить подозрение по двум статьям УК - 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и 296 (хулиганские действия).





1. Сейчас по непонятной мне причине задержанным предъявлено подозрение только в хулиганстве, хотя - подчёркиваю - изначально все четверо проходили по 122-й, поскольку эпизодов избиения было два, и участие в них принимали несколько человек.





2. При этом следствие до сих пор не обратилось в суд с ходатайством о проведении мне судебно-медицинской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования. Без этих обращений и экспертиз (привет знаменитой поправке в УПК) материалы для передачи дела в суд будут неполными. Нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня были на рабочем месте.





3. Самое странное происходит с четвертым участником происшествия, который приехал «на подписку», непосредственно наносил удары и, судя по всему, был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он... скрылся и успел УЛЕТЕТЬ в Баку рейсом из Борисполя.





4. Автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором он приехал, операция «Перехват» почему-то не зафиксировала, и он до сих пор не найден, хотя все происходило в одно и то же время, и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет, и оно не запрашивалось. Помимо этого, сам автомобиль был обьявлен в розыск с большим опозданием.





У меня нет ответов на вопрос, почему все так. Я знаю, что на нескольких людей в разных структурах уже вышли с предложением договориться - дело замять, парней отпустить и спустить на тормозах. Я искренне надеюсь, что и следователи, и прокуратура сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся.





И по сути конфликта. Я не считаю и не согласен с мнением, что надо было уступить. Сколько раз вы затыкали себе рот, чтобы не нарваться на очередного нарванного парня из машины сопровождения? Сколько раз вас материли парни из дорогих машин, а вы, потупив глаза, делали вид, что не замечаете? Как часто вы возмущаетесь наглости и хамству участника движения, но заметив машину сопровождения, тихонечко притормаживаете, чтоб не случилось чего. А сколько раз такие идиоты обкладывали матами ваших жен, детей и родителей?





Это жлобство и бычество подкормлено вседозволенностью, уверенностью в безнаказанности, которые вы сами взращиваете. Конечно, унизительно и больно быть избитым или получить по челюсти. Но кто вы в глазах своих детей, близких и родных, если такое позволяете по отношению к себе? На кого рассчитывать им, когда их пошлют, нахамят или подрежут? Своей уступчивостью вы предлагаете им проглотить и смириться, что жизнью правят нарванные парни на «кубиках», а не взаимное уважение и человеческое достоинство.





Я против такого. У меня не было желания устраивать драку в центре города на проезжей части. Но промолчать, проехать, ругнуться себе под нос и проглотить очередное унижение считаю неприемлемым. Закон на нашей стороне. Этот процесс должен быть открытым и стать примером для всех. Сейчас у меня к нему масса вопросов. В остальном я в порядке, говорить, читать и, к сожалению, улыбаться пока больно, но это временно и должно пройти", - написал Найем.





На самом деле произошло не избиение депутата, а попрание закона, которое продолжается в том, что дело явно пытаются спустить на тормозах, как это бывало уже много раз с менее известными людьми. В конце концов, когда в течение нескольких часов арестовали и выдворили из страны грузинских политиков, это было сделано мгновенно и картинно - брали прямо в ресторане, за обедом. А здесь - дали подозреваемому спокойно покинуть страну. И совсем уже издевательски на этом фоне выглядит геройское задержание полицией старухи в Одессе за "антиукраинские праздничные атрибуты".







